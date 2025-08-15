Саундбары Yamaha с технологией Auro-3D

15.08.2025 10:29

Во флагманские саундбары Yamaha интегрирована технология Auro-3D.

Модели True X Surround 90A и SR-X90A (модель для японского рынка) – первые в мире саундбары, то есть единичные устройства, а не комплект акустических систем, в которых реализована эта технология. В обоих случаях комплект аудиооборудования состоит только из звуковой панели и сабвуфера.

Трёхмерное звучание достигается благодаря механизму виртуализации Auro-Scene, разработанному инженерами Auro-3D. Он обеспечивает объёмную звуковую сцену без использования дополнительных громкоговорителей, устанавливаемых на потолке или выполняющих роль высотных каналов. Пользователь может выбирать желаемый звуковой профиль, наиболее подходящий для прослушивания музыки, просмотра фильмов или ТВ-программ и шоу.



