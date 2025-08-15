ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Саундбары Yamaha с технологией Auro-3D


15.08.2025 10:29

 

 

Во флагманские саундбары Yamaha интегрирована технология Auro-3D.

 

Модели True X Surround 90A и SR-X90A (модель для японского рынка) – первые в мире саундбары, то есть единичные устройства, а не комплект акустических систем, в которых реализована эта технология. В обоих случаях комплект аудиооборудования состоит только из звуковой панели и сабвуфера.

 

Трёхмерное звучание достигается благодаря механизму виртуализации Auro-Scene, разработанному инженерами Auro-3D. Он обеспечивает объёмную звуковую сцену без использования дополнительных громкоговорителей, устанавливаемых на потолке или выполняющих роль высотных каналов. Пользователь может выбирать желаемый звуковой профиль, наиболее подходящий для прослушивания музыки, просмотра фильмов или ТВ-программ и шоу.

Связанные новости:
 Впервые в истории KEF: саундбар XIO - 31.07.2025 10:00
 Наушники Yamaha YH-L500A: звук как в кино - 08.07.2025 15:49
 THX Spatial Audio+: как THX Spatial Audio, но лучше - 28.05.2025 13:21
 On Wall Quadratech – новинка James Loudspeaker - 22.02.2025 14:40
 Масштабируемый аудиокодек AURO-CX - 22.12.2023 13:42
 Yamaha высокого полёта - 29.09.2023 13:35
 Новая глава в истории Auro-3D - 27.07.2022 10:24
 JBL Synthesis анонсировал новинки 2022 года - 09.09.2021 10:55
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007