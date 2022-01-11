Savant и Avnu – за совместимость

11.01.2022 13:05

Компания Savant присоединилась к Avnu Alliance, консорциуму компаний-производителей автомобильного, бытового, профессионального и промышленного электронного оборудования, работающих над совместимостью и сертификацией электронных устройств в экосистеме Audio Video Bridging (AVB).



По мнению руководителей Savant, AVB предлагает самый надёжный стандарт для передачи звука по IP. AVB также является открытым стандартом IEEE 802.1 – бесплатным, новаторским и готовым к будущим разработкам, что делает сотрудничество с Avnu Alliance перспективным для Savant.

Компании-члены Avnu Alliance стремятся создать экосистему из высоконадёжных интероперабельных сетевых устройств с использованием открытого стандарта IEEE. Цель консорциума – упростить интеграцию и синхронизацию электронных устройств и найти решение для ныне существующих связанных с этим проблем, а также добиться сокращения затрат потребителей, в том числе благодаря уменьшению времени, которое требуется на развёртывание и поддержку подобных систем.



