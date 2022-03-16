Сбер – это банк. Sber – это телевизор.

16.03.2022 01:22

В магазинах торговых сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» появились «умные» телевизоры Sber, работающие на российской операционной системе Салют ТВ. Новые ТВ можно купить и на СберМегаМаркете: там представлены четыре 4K UHD модели с диагоналями 43, 50, 55, 65 дюймов.



Телевизоры оснащаются динамиками с расширенным диапазоном частот и поддерживают Dolby Digital Plus. Пользователям доступны спутниковые и антенные телеканалы, встроенный онлайн-сервис с 20 бесплатными каналами и более тысячи приложений – от обучающих кулинарии до фитнеса и игр, а также предназначенные для детей. «Детский» режим блокирует платежи и весь «взрослый» контент. Управление устройствами осуществляется с помощью входящего в комплект поставки пульта, через виртуальный пульт в приложении «Салют», а также голосом – благодаря поддержке виртуальных ассистентов. Их три: Сбер, Афина и Джой, и они специально обучены давать развёрнутые ответы на детские вопросы. Телевизоры можно использовать для сёрфинга в интернете и заказывать с большого экрана продукты и еду через сервисы «Самокат» и Delivery Club. Ещё одна актуальная возможность – управление элементами «умного» дома и создание различных сценариев их работы. В перечень подключаемых элементов входят лампочки, розетки, светодиодные ленты, реле и кондиционеры.



Телевизоры производятся на заводах, расположенных на территории Евразийского экономического союза. Розничные цены – от 32999 рублей.