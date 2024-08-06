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SberBoom Quarta: рожки, но не ножки


06.08.2024 14:46

 

 

На сайте SberDevices случайно (?) появилась информация о новой разработке компании, интеллектуальной колонке SberBoom Quarta. Публикацию быстро удалили, однако новость успела разойтись по сети.

 

Подробностей и технических характеристик практически нет, было лишь указано, что с колонкой можно будет «разговаривать» с помощью виртуального помощника «Салют», а на дисплее будет отображаться текст воспроизводимой песни. Заявлено четыре варианта отделки корпуса. Действительно ли это новый продукт SberDevices или чья-то шутка – неизвестно. Но дизайн колонки уже вызвал большой резонанс, и многим пользователям «рожки» громкоговорителя категорически не нравятся…

 

Компания VK тоже анонсировала новую смарт-колонку, «Капсулу Про», и это уже официально. Новое устройство – большей мощности по сравнению с обычной «Капсулой», 65 Вт вместо 30.  В корпус встроены датчики температуры, освещённости, влажности и присутствия, что позволяет интегрировать колонку в систему домашней автоматизации. Сообщается, что внешний вид новинки разработан при участии дизайнеров студии Карима Рашида; подробностей пока нет. Старт продаж – осень 2024 года.

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