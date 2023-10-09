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Scansonic Q Series: как Raidho, но дешевле


09.10.2023 11:38

 

 

Новую серию акустических систем представила компания Scansonic. В линейке Q Series три модели, все напольные: Q3, Q5 и Q8. В компании их позиционируют как «мини-версии» Raidho – акустических систем высокого ценового диапазона, выпускаемых под торговой маркой, принадлежащей, как и бренд Scansonic, компании Dantax.

 

У новых Scansonic Q Series и Raidho, как утверждают разработчики, много общего, включая высокие жёсткие корпуса, а также драйверы, разработанные инженерами Raidho. Твитеры – квазиленточные, они «обеспечивают шелковисто-гладкие высокие частоты и кристально чисто передают все детали» аудиозаписи; басовики сделаны из формованного углеродного волокна. Конструкторы, создававшие громкоговорители Raidho и разработавшие новые модели для Q Series – одни и те же; все колонки не только спроектированы, но и произведены и собраны в Дании. Все динамики – стопроцентно собственная разработка компании.

 

Модель Q3 – напольная, с двумя динамиками 5,25” и герметичным твитером. Размеры колонки (ШxВxГ): 170 x 1000 x 395 мм. Частотный отклик системы: 52 Гц – 20 кГц, импеданс 6 Ом, чувствительность 86 дБ. Весит каждый громкоговоритель 20,5 кг. Рекомендуемая мощность усилителя – минимум 50 Вт. Трёхполосные Q8 (они стали первым устройством, разработанным для новой серии) – больше и мощнее: 37 Гц – 20 кГц, 8 Ом, 87 дБ, габариты 240 x 1095 x 500 мм, вес 27,5 кг. Колонка оснащается дюймовым твитером, среднечастотником 5,25″ и восьмидюймовым басовым драйвером. Наконец, у старшей на сегодня модели в серии, Q10, также трёхполосной, басовых динамиков (8”) два. Эта акустическая система рассчитана на использование в помещениях большой площади, в том числе в составе комплектов домашнего кинотеатра. Характеристики системы: АЧХ 41 Гц – 20 кГц, 4 импеданс 4 Ом, чувствительность 88 дБ. Размеры каждой колонки: 240 x 1395 x 500 мм, вес 37,5 кг. Варианты отделки громкоговорителей Scansonic Q: чёрный лак или древесина ореха. Цены – до 15000 евро за пару.

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