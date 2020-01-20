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Schiit Audio Bifrost 2 и Asgard 3 уже в продаже


20.01.2020 14:00

 

 

У российских дилеров Schiit Audio появились в продаже две новинки, анонсированные в сентябре прошлого года: цифро-аналоговый преобразователь Bifrost 2 и предусилитель/усилитель для наушников/ЦАП Asgard 3. При разработке обеих моделей предусмотрена возможность аппаратной модификации и софтверного апгрейда.

 

Bifrost 2 создан на основе новейшей аппаратной платформы Autonomy; имеет фирменный вход Unison USB, превосходящий по качеству стандартные USB-чипы, используемые в большинстве аналогичных устройств. Цифровой сигнал может также подаваться на коаксиальный и оптический входы. Фирменная же мультибитная схема, отвечающая за цифро-аналоговое преобразование, построена на двух 18-разрядных микросхемах Analog Devices AD5781ARUZ (как в старшей модели Gungnir). Цифровой фильтр базируется на DSP SHARC, а аналоговая часть выполнена с применением дифференциальной схемотехники на операционных усилителях LME49724, в результате чего ЦАП получил и несимметричные (RCA), и симметричные (XLR) аналоговые выходы. Платы USB входа и аналоговых выходов выполнены в виде сменных модулей; слот карт памяти microSD на задней панели позволяет осуществить программный апгрейд.

 

Мощность усилителя Asgard 3 в три с половиной раза превышает способности предыдущей модели. Фирменная схемотехника Continuity, используемая вместо традиционного класса А, выстроена следующим образом: в диапазоне мощности до 500 мВт Asgard 3 работает фактически в чистом классе А, не выходя за пределы режима. В тех случаях, когда требуется больше мощности, он обеспечивает до 3,5 Вт на канал при нагрузке 32 Ом. Благодаря модульной конструкции усилитель можно дополнительно оснастить модулем USB-ЦАП на базе чипа AK4490 или на фирменной мультибитной схемы True Multibit DAC (на выбор), превратив Asgard 3 в устройство категории «всё в одном».

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