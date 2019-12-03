Schiit Audio погрязла в ереси

03.12.2019 12:55

Усилитель для наушников начального уровня Schiit Audio Magni выпускается в двух версиях: традиционной Magni 3+ и экспериментальной Magni Heresy, выполненной на операционных усилителях. Отличие Magni Heresy от всего, что делала Schiit Audio до сих пор, подчёркивает нестандартная чёрно-красная расцветка.



Обе модели представляют собой компактные настольные усилители начального уровня. Magni 3+ построен с применением полностью дискретной схемотехники с токовой обратной связью. В Magni Heresy схемотехнический принцип противоположный: его каскады собраны на базе операционных усилителей, поэтому он имеет наилучшие показатели по результатам измерений. То, насколько это устройство отличается от всех других, когда-либо выпускавшихся под брендом Schiit Audio, следует из его названия: в переводе с английского heresy означает «ересь, кощунство»…



И Magni 3+, и Magni Heresy изготавливаются на собственном производстве Schiit Audio в Калифорнии, США. Усилители в полностью металлических корпусах обеспечивают в два раза больше выходной мощности, чем любой другой усилитель для наушников начального уровня; при этом уровень искажений предельно низок. Оба устройства выдают 2,4 Вт RMS на нагрузке 32 Ом с одновременной нагрузкой двух каналов и искажениями менее 1%. Уровень шумов в рабочем режиме настолько низкий, что его невозможно расслышать даже на чувствительных внутриканальных мониторах.

схемотехники.



Обе версии Magni созданы в рамках фирменной концепции Thunderdome, которую Schiit Audio представила несколько месяцев назад. Она позволяет компании-производителю реализовывать экспериментальные, необычные устройства малыми тиражами; те из них, которые оказываются наиболее популярными и востребованными, попадают в постоянный ассортимент. В России новинки появятся в продаже в январе 2020 года; ориентировочная розничная цена – 12000 рублей.