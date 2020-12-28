Schiit Audio представляет усилитель Jotunheim 2

28.12.2020 12:09

Компания Schiit Audio выпустила новый, более мощный балансный усилитель для наушников/предусилитель Jotunheim 2. Универсальная новинка имеет модульную конструкцию, реализована на базе технологий Nexus и Continuity S.

И дискретная балансная схемотехника Nexus, и схема выходного каскада Continuity S являются разработками инженеров Schiit Audio. Continuity S обладает лучшей линейностью и более высокой энергоэффективностью; она снижает уровень искажений и исключает потери и перегрузки по току. В конструкции усилителя используются компоненты высшего класса точности, в том числе транзисторы JFET с отклонением не более 1%, четырёхканальный регулятор громкости Alps 27 мм RK27114, релейные переключатели входов, выходов и коэффициента усиления. Усилители второго поколения выдают больше мощности на больших высокоомных наушниках; при подключении низкоомных внутриканальных мониторов уровень шума ниже, чем у предыдущей модели. При этом разработчикам удалось избежать удорожания новинки: рекомендованные розничные цены Jotunheim 2 будут теми же, что и у предшественника.

Инженеры Schiit Audio расширили функциональность Jotunheim 2, добавив на переднюю панель выключатель выходов на акустику, благодаря чему усилитель легко интегрировать в настольную аудиосистему. Когда пользователь слушает музыку в наушниках, он может отключить сигнал, идущий на активные мониторы. Модульная конструкция даёт возможность выбрать одну из четырёх версий: базовую, без дополнительных модулей; с балансным USB-ЦАП на базе AK4490; с фирменным USB-ЦАП True Multibit; с фонокорректором ММ типа. В России Jotunheim 2 появится ориентировочно во второй половине февраля 2021 года.