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Schiit Audio приостановила поставки в Россию


03.03.2022 14:26

 

 

Американская компания Schiit Audio объявила о приостановке сотрудничества со своим российским представительством. Официальная причина – экспортные ограничения, наложенные правительством США. Российский дистрибьютор, компания Digital Fruits, получил соответствующее уведомление с просьбой убрать все упоминания о бренде Schiit Audio со своих вебсайтов.  

 

Digital Fruits продолжит консультировать пользователей и оказывать техническую поддержку по тем фирменным продуктам, которые ранее были официально ввезены дистрибьютором и реализованы на территории Российской Федерации. Вся контактная информация опубликована на русскоязычном сайте schiit.ru (с которого, по требованию компании-производителя, убран весь прочий контент). Если оборудование была приобретено потребителем через иные каналы, в случае возникновения любых вопросов по обслуживанию компонентов Schiit покупателю следует обращаться к продавцу или непосредственно к производителю.

 

В свою очередь дистрибьютор считает нужным напомнить, что именно благодаря его усилиям продукция, выпускаемая под брендом Schiit, оказалась официально доступна российским аудиолюбителям. Компания предпринимала все возможные меры для того, чтобы поставки были регулярными, и российские потребители могли приобретать компоненты Schiit без значительной наценки. В Digital Fruits по-прежнему считают, что устройства Schiit Audio обладают высоким качеством сборки и звучания, а по сочетанию цены конечных продуктов и применяемых технологий превосходят многие аналоги. Российский дистрибьютор благодарит всех, кто поддерживал его в течение всего периода сотрудничества с американским брендом.

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