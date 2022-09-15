Screen Innovations: фокус на дизайн

15.09.2022 08:18

Компания Screen Innovations объявила о новой серии проекционных экранов Solo 3. Одно из принципиальных отличий новых устройств от другой фирменной продукции – адаптированность к ожиданиям дизайнеров. Кассета, в которую убирается полотно экрана Solo 3, не бросается в глаза и идеально вписывается в любой интерьер, даже самый минималистичный.

Новые Solo 3 приходят на смену устаревшим сериям моторизованных проекционных экранов SI 3 и 5. Торцевые заглушки кассеты-кожуха экрана визуально никак не выделяются; вся кассета красится в белый или чёрный цвет (или любой другой по заказу) и становится практически незаметной на фоне стен и потолка. Размеры кассет: 375 (максимальный размер экрана по диагонали 110”), 575 (160”) и 675 (200”). Кассета может быть установлена заранее, ещё на этапе строительных работ, а собственно экран – позже. Самые маленькие кассеты (375) могут работать на подзаряжаемых литиевых аккумуляторах.

Модели 575 Solo 3 и 675 Solo 3 оснащаются усовершенствованной управляющей платой Moab собственной разработки – с большим быстродействием, более высокой скоростью раскрытия экрана и настраиваемой интеграцией со сторонними системами управления. У Moab множество входов и выходов для поддержки широкого спектра систем автоматизации и управления стандарта RS-485; всё программирование может быть выполнено без использования компьютера или специального программного обеспечения. Удобный доступ к блоку – а также к двигателю, кабелям и экранному полотну – есть, даже когда экран уже установлен. Полотна – самые разные: для ультракороткофокусных проекторов, отражающие рассеянный свет, акустически прозрачные, а также двусторонние (обе поверхности рабочие).

До конца года производитель обещает представить экраны Solo 3 для уличного применения, а также кассеты 375 со встроенными солнечными панелями (чтобы не прибегать к подзарядке вручную, через фирменный зарядный зонд. Официальная премьера серии Solo 3 состоится на выставке CEDIA Expo.