ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Screen Innovations: поддержка Zigbee 3.0


14.02.2020 13:54

 

 

На выставке ISE 2020 компания Screen Innovations показывает первые в мире модели моторизованных проекционных экранов с технологией Zigbee 3.0.

 

Поддержка беспроводного стандарта Zigbee 3.0 означает, что экраны Screen Innovations могут взаимодействовать с другими электронными устройствами, являющимися элементами единой системы «умного дома», что обеспечивает более эффективное использование этих устройств.

 

Ещё одной новинкой в ассортименте Screen Innovations стало аппаратное средство Fontus, которое позволяет управлять низковольтными моторизованными экранами, используя традиционные двухжильные кабели любого типа. Донгл Fontus подключается к фирменному хабу Janus и преобразует низковольтные сигналы и питание, получаемые от пятипроводной линии. Перераспределённый сигнал затем без потери качества декодируется вторым донглом.

Связанные новости:
 «Умный дом» по IP - 24.12.2019 09:05
 Zigbee за доступность «интернета вещей» - 06.06.2019 11:20
 Nevo Butler: «умный» хаб для дома  - 16.01.2019 11:00
 Screen Innovations: новая категория инсталляционных продуктов? - 28.09.2018 14:00
 Screen Innovations: экран для высоких потолков - 03.08.2018 09:00
 Screen Innovations: кинотеатр всегда рядом - 13.09.2017 13:41
 Безрамочный проекционный экран Screen Research FI3 - 27.04.2017 12:00
 FSD: новый экран Screen Research с тонкой рамкой и подсветкой - 26.04.2017 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007