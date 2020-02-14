Screen Innovations: поддержка Zigbee 3.0

14.02.2020 13:54

На выставке ISE 2020 компания Screen Innovations показывает первые в мире модели моторизованных проекционных экранов с технологией Zigbee 3.0.



Поддержка беспроводного стандарта Zigbee 3.0 означает, что экраны Screen Innovations могут взаимодействовать с другими электронными устройствами, являющимися элементами единой системы «умного дома», что обеспечивает более эффективное использование этих устройств.



Ещё одной новинкой в ассортименте Screen Innovations стало аппаратное средство Fontus, которое позволяет управлять низковольтными моторизованными экранами, используя традиционные двухжильные кабели любого типа. Донгл Fontus подключается к фирменному хабу Janus и преобразует низковольтные сигналы и питание, получаемые от пятипроводной линии. Перераспределённый сигнал затем без потери качества декодируется вторым донглом.