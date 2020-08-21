ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Screen Innovations представляет Janus Plenum


21.08.2020 12:53

 

 

Janus Plenum – новая версия контроллера Janus. Новая разработка Screen Innovations имеет так называемую plenum-сертификацию, которая подтверждает его устойчивость к возгоранию и низкое содержание токсических веществ в продуктах горения.

 

Пленум-полости или пленум-пространства – это воздуховодные каналы, где возможен приток воздуха в объёме, способствующем поддержанию и распространению пламени вдоль кабельной трассы. Поэтому кабели, прокладываемые в таких каналах – называемые соответственно «пленум-кабели» – должны обладать сопротивляемостью горению, а если возгорание всё же произошло, они будут выделять меньше дыма и токсичных газов. Продукция этой категории должны соответствовать нормативам и стандартам NEC, NFPA и UL.

 

Новый Janus Plenum предназначен для использования в коммерческих инсталляциях и в целом имеет те же характеристики и функции, что и устройство предыдущего поколения. Главное отличие – новый корпус, который в полной мере удовлетворяет требованиям к установкам в пленум-пространствах, проектам, где оборудование встраивается в стены, и т.п. Компактность устройства и огромное количество вариантов монтажа – их более 100 – значительно упрощают инсталляционный процесс.

Связанные новости:
 Screen Innovations: поддержка Zigbee 3.0 - 14.02.2020 13:54
 Просто космос! - 28.10.2019 11:35
 Screen Innovations: новая категория инсталляционных продуктов? - 28.09.2018 14:00
 Screen Innovations: экран для высоких потолков - 03.08.2018 09:00
 Screen Innovations: кинотеатр всегда рядом - 13.09.2017 13:41
 Безрамочный проекционный экран Screen Research FI3 - 27.04.2017 12:00
 FSD: новый экран Screen Research с тонкой рамкой и подсветкой - 26.04.2017 15:00
 Screen Research FCIN1: кинотеатральный экран для больших помещений - 25.04.2017 17:17
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007