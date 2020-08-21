Screen Innovations представляет Janus Plenum

21.08.2020 12:53

Janus Plenum – новая версия контроллера Janus. Новая разработка Screen Innovations имеет так называемую plenum-сертификацию, которая подтверждает его устойчивость к возгоранию и низкое содержание токсических веществ в продуктах горения.



Пленум-полости или пленум-пространства – это воздуховодные каналы, где возможен приток воздуха в объёме, способствующем поддержанию и распространению пламени вдоль кабельной трассы. Поэтому кабели, прокладываемые в таких каналах – называемые соответственно «пленум-кабели» – должны обладать сопротивляемостью горению, а если возгорание всё же произошло, они будут выделять меньше дыма и токсичных газов. Продукция этой категории должны соответствовать нормативам и стандартам NEC, NFPA и UL.



Новый Janus Plenum предназначен для использования в коммерческих инсталляциях и в целом имеет те же характеристики и функции, что и устройство предыдущего поколения. Главное отличие – новый корпус, который в полной мере удовлетворяет требованиям к установкам в пленум-пространствах, проектам, где оборудование встраивается в стены, и т.п. Компактность устройства и огромное количество вариантов монтажа – их более 100 – значительно упрощают инсталляционный процесс.