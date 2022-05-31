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Сделали в Италии, покажут в Москве


31.05.2022 20:38

 

 

И снова о выставке Fresh Hi-Fi & Vinyl Show, одним из участников которой станет En-Trade: компания готовится представить посетителям впечатляющий набор аудиокомпонентов. Комната 237. Приходите!

 

Цифровые источники Aqua Acoustic (на выставке будут показаны CD-транспорт, ЦАП и сетевой транспорт) комплектуются дискретными R2R матрицами собственной разработки. Благодаря модульной конструкции функционал любого устройства при необходимости можно нарастить; между собой компоненты соединяются посредством фирменной шины AQlinq (I2S).

 

Впечатление о продукции Unison Research предлагается составить по комплекту гибридных усилителей Unison Research Unico Pre и Unico DM: двойное моно, MOSFET транзисторы в оконечных каскадах усилителя, лампы и режим работы в классе А предварительных каскадов. Ламповый усилитель тоже будет – модель Preludio, однотактный интегральник c KT88 на выходе в классе А.  

 

Акустические системы – Opera Loudspeakers (производятся в Италии, собираются вручную). Кстати, именно усилители Unison Research считаются лучшими для использования с этими громкоговорителями. На выставке будут представлены флагманы серии Classica, Opera Qvinta SE – трёхполосные напольники с излучателями Scan-Speak – и полочные двухполосные Opera Prima той же серии. Все подключения будут выполнены кабелями Kubala-Sosna, имеющими репутацию очень музыкальных и точных. Питание для системы обеспечит изолирующий трансформатор Torus Power. А ещё En-Trade планирует показать на своём стенде акустические изоляторы IsoAcoustics, которые «улучшают фокусировку звуковых образов, прозрачность и артикуляцию звучания во всем спектре частот и устраняют паразитные и структурные шумы и резонансы».

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