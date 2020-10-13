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Сделка между Sound United и Bowers & Wilkins финализирована


13.10.2020 11:57

 

 

Компания Sound United объявила о завершении сделки по покупке B&W Group. Обе организации урегулировали все спорные вопросы по соглашению и перешли к унификации бизнес-процессов.

 

В официальном пресс-релизе, выпущенном 9 октября, покупатель сообщает о некоторых кадровых перестановках. Так, генеральный директор B&W Group Джефф Эдвардс (Geoff Edwards) становится президентом B&W и будет выполнять обязанности главы бренда. Генеральным директором и управляющим Sound United остаётся Кевин Даффи (Kevin Duffy). В пресс-релизе говорится, что Sound United «с энтузиазмом защищает идентичность и уникальные характеристики каждого из своих брендов, и Bowers & Wilkins не будет исключением».

 

Bowers & Wilkins пополнил перечень брендов, принадлежащих Sound United LLC; до 9 октября в него входили Denon, Polk Audio, Marantz, Definitive Technology, Classé и Boston Acoustics. Под условия сделки подпадают все имеющиеся соглашения с третьими сторонами, касающиеся дистрибьюции и лицензирования. Sound United намеревается оказывать всестороннюю поддержку приобретённому бренду, в частности, в области разработки новой продукции, с целью упрочить позицию Bowers & Wilkins на рынке премиального домашнего аудио.

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