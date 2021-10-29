Секрет успеха интегратора? Жена.

29.10.2021 12:30

Инсталляционная компания Theater Advice из американского города Фриско (штат Техас) – это Дэвид и Алисса Хьюз (David and Alissa Huse). Дэвид основал собственное дело 14 лет назад, но Алисса стала частью команды не сразу.



Сначала она настояла на том, чтобы нанять помощников – и ей пришлось взять на себя бухгалтерский учёт. Затем появилось всё больше забот, и жена превратилась в бизнес-партнёра. «Дэвид зарабатывал деньги и добивался успеха, но это был хаос, а я его терпеть», – шутит Алисса. «Наша семейная жизнь была организована очень эффективно, и мне хотелось, чтобы компания работала так же. Поэтому я просто начала принимать как можно больше участия в делах мужа». В 2017 году она уволилась со своей работы в банке и стала операционном директором Theater Advice. «Бизнес находился на этапе, когда необходим более жёсткий контроль. Для того, чтобы двигаться в правильном направлении и оптимизировать траекторию роста, мне нужно было подняться на борт». С тех пор, как утверждает Дэвид, рост идёт по экспоненте: «Алисса делаёт всё необходимое для успешного ведения бизнеса. Она взяла на себя эту роль, поскольку я либо не делал ничего, либо делал недостаточно, либо делал плохо. Я всего лишь продавец. Я старый компьютерщик… В конце концов, я не верю, что кто-то может вести бизнес самостоятельно. Нужно либо нанять кого-то вроде Алиссы, либо жениться на ком-то вроде неё. Мне просто повезло. Не хочу показаться глупым, но я не верю, что мужчина действительно может стать тем, кем ему суждено быть, без участия женщины. Добиться успеха вы сможете, но, думаю, всегда будут какие-то изъяны».

По данным CE Pro, в бизнес 38% североамериканских интеграторов вовлечены их родственники. В 52% таких предприятий деловыми партнёрами являются муж и жена. По мнению Алиссы, главное здесь – держать дистанцию, в буквальном и переносном смысле: «Помню, как однажды попросила Дэвида разговаривать со мной так, будто я его бухгалтер, а не жена. Сейчас я работаю в офисе, а муж – в нашем магазине. Я никогда не спрашиваю, почему он поступает так или иначе, даже если не согласна с его действиями или мнением. Поделиться своим мнением могу, но не навязываю его». Впрочем, Дэвид не против выслушивать советы. Оборудованная по предложению его жены детская игровая площадка позволяет клиентам компании сосредоточиться на общении с инсталляторами: дети с удовольствием смотрят кино или мультфильмы и не отвлекают взрослых от дел. Да и вообще подход Хьюзов к ведению бизнеса, по словам Алиссы, приносит большую пользу при общении с заказчиками – они видят, что имеют дело с семьёй, а не только с компанией.