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Секретная премьера Triangle


06.06.2022 12:15

 

 

На выставке High End Show 2022 в Мюнхене состоялась «секретная» премьера акустических систем Triangle Magellan 40th Anniversary. Закрытый показ и прослушивание были организованы в честь выпуска новой юбилейной серии.

 

В серию, выпуск которой приурочен к 40-летию компании Triangle, входят модели Duetto, Cello, Quatuor и Voce. Они оснащаются твитерами нового образца с магниевым куполом и рупором запатентованной конструкции. У среднечастотных и низкочастотных динамиков – усовершенствованные диффузоры. Доработки позволили добиться ещё более натурального и детализированного звучания.

 

Максимально снизить нежелательные искажения звука позволяют и разделительные фильтры: те, что используются для колонок юбилейной серии – из конденсаторов аудиофильского класса французской компании SCR; катушки – с воздушным сердечником. Внутренняя проводка выполнена кабелями Audioquest. Варианты отделки корпусов громкоговорителей: Space Black (чёрный) и Golden Oak (золотистый дуб); ещё одна, Shadow Zebrano, ранее никогда не использовалась в линейках, выпускаемых Triangle.

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