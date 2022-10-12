Семь каналов Musical Fidelity M6x 250.7

12.10.2022 10:07

Компания Musical Fidelity представила новый семиканальный усилитель мощности M6x 250.7 для домашнего кинотеатра. Устройство имеет модульную конструкцию и семь каналов усиления, работающих в классе АВ и выдающих по 250 Вт выходной мощности на нагрузке 4 Ом.



Блок питания усилителя собран на трансформаторе с крайне низким уровнем шумов в электронных схемах и способном единовременно отдавать большое количество энергии. Пиковая выходная мощность достигает 400 Вт, что даёт существенный запас для эффективной отработки динамичных звуковых эффектов. Уровень искажений не превышает 0,003% при нагрузке 100 Вт, соотношение сигнал/шум 105 дБ. Производитель обещает высокую детализацию и объёмную чётко проработанную звуковую сцену.



Musical Fidelity M6x 250.7 имеет два типа входов для каждого канала: несимметричные на позолоченных разъёмах RCA и балансные на разъёмах XLR. Поддержка балансной коммутации обеспечивает более чистое и динамичное звучание и даёт возможность устанавливать усилитель мощности на большом расстоянии от AV-процессора или предварительного усилителя. Сквозные выходы на позолоченных разъёмах RCA упрощают реализацию би-ампинга и позволяют подключать на каждый из семи каналов ещё один дополнительный усилитель. Цвет корпуса усилителя – чёрный или серебристый.



