Семь новинок JBL

10.01.2023 11:13

Сразу семь новых моделей беспроводных внутриканальных наушников представила компания JBL на выставке CES 2023. Три новинки появились в серии Vibe, три – в серии Tune, ещё одна модель – спортивные Endurance Peak 3.



Vibe Buds, Vibe Beam и Vibe Flex – устройства начальной ценовой категории. Они способны проработать в автономном режиме до 32 часов, имеют защиту от влаги и пыли (IP54), оснащаются восьми- (Vibe Buds, Vibe Beam) и 12-миллиметровыми (Vibe Flex) драйверами. Наушники Vibe Buds выполнены в традиционном для устройств этой категории дизайне, модели Vibe Beam и Vibe Flex внешне похожи на «вкладыши» AirPods Pro и AirPods. В продаже они появятся в феврале.



У новинок серии Tune те же названия. Все модели этой линейки – с технологией активного шумоподавления. Старт продаж запланирован на июнь. Драйверы – шести- (Tune Beam) и десятимиллиметровые (Tune Buds); совокупный запас автономной работы (с учётом подзарядки в футляре) – 40 часов (с активированным режимом ANC); защита от влаги и пыли IP54. Диаметр драйверов, которыми оснащается модель Tune Flex – 12 мм; аккумуляторы у этих наушников меньшей ёмкости (до 24 часов). Все три модели поддерживают технологию Bluetooth 5.3 и оснащаются четырьмя микрофонами.



Характеристики спортивной модели JBL Endurance Peak 3 (10”): IP68, 50 часов автономной работы (с подзарядкой в футляре).



