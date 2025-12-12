Sendy Audio Egret: знают толк в звуке

12.12.2025 16:44

Компания Sendy Audio выпустила новые полноразмерные наушники Egret – с планарными драйверами и технологией нановолоконной диафрагмы и деревянными корпусами.



Дерево обрабатываются вручную – у каждой пары наушников свой уникальный рисунок древесины и оттенок цвета; двух абсолютно одинаковых экземпляров не существует. Анатомическая форма оголовья и амбушюров, а также мягкая кожа высокого качества обеспечивают комфорт даже при непрерывном ношении наушников в течение длительного времени. Благодаря открытой конструкции звук прозрачный, с обширной сценой. Съёмный балансный кабель входит в комплект; в нём 30 жил бескислородной меди Furukawa, 10 жил посеребрённой меди и 10 жил позолоченной меди. Оболочка из ПВХ армирована графеном, она обеспечивает гибкость и упругость кабеля. В комплект поставки также входят балансный штекер 4,4 мм и небалансный адаптер 3,5 мм для подключения к источникам и усилителям для наушников.



Фирменный планарно-магнитный драйвер имеет размеры 98x83 мм, диафрагма очень малой массы изготовлена из материала с размером частиц менее 800 нанометров и способна реагировать быстро и точно. Она изготавливается методом электронно-лучевого напыления на атомном уровне, что даёт более высокую плотность, уменьшает искажения и улучшает контроль во всём диапазоне частот. Как сообщается в пресс-релизе, Egret сконструированы и настроены таким образом, чтобы обеспечить сбалансированное звучание с солидным диапазоном частот; это наушники для домашнего прослушивания, но наушники студийного качества для придирчивых слушателей. Полоса пропускания от 8 Гц до 40 кГц дает динамику достаточно пространства для «дыхания», а импеданс 38 Ом и чувствительность 103 дБ означают, что его достаточно легко «раскачать» большинству современных настольных усилителей и балансных портативных устройств.