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Sennheiser HD 660S2: вторжение в суб-басы


10.02.2023 12:49

 

 

Немецкая компания Sennheiser предложила потребителям новую версию одной из самых популярных фирменных моделей наушников, HD 650. Мощные наушники открытого типа пользовались огромной популярностью; спустя почти шесть лет после их появления производитель выпустил модель HD 660S2 – со схожими характеристиками, но более доступную по цене, чем HD 650.

 

Звучание HD 660S2 придётся по душе многим поклонникам бренда – благодаря хорошо им знакомой высочайшей детализации во всём частотном диапазоне; именно за эту характерную особенность наушники HD 650 так полюбились многим аудиофилам. HD 660S2 предлагают нечто большее: нижняя часть спектра расширена вплоть до 8 Гц. Именно этого, по словам представителей Sennheiser, ждут от продукции бренда многие потребители: им нужна высокая точность и большая мощность; теперь же они смогут услышать в своих любимых аудиозаписях новые детали, особенно в нижней части спектра.

 

Новая конструкция вентилируемой магнитной системы используемых в наушниках HD 660S2 38-мм преобразователей подавляет искажения и обеспечивает бОльшую динамику; уменьшен вес звуковой катушки, что позволило улучшить импульсную характеристику. Резонансная частота снижена до 70 Гц (110 Гц в модели HD 660), а звуковое давление на самых низких частотах удвоено. Мягкое оголовье и удобные амбушюры обеспечивают комфортную посадку и удобство даже при длительном ношении. Новые наушники достаточно универсальны: их можно подключать и к старым устройствам, и к самым современным аудиосистемам. В продаже новинка появится к концу февраля.

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