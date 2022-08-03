Sennheiser Momentum 4: узнать первым

03.08.2022 13:06

Один из канадских ритейлеров выложил в сеть фотографии новых наушников Sennheiser Momentum 4. Всё бы ничего, но официальная презентация новинки ещё не состоялась (она запланирована на август), и вся информация об устройстве до сих пор держалась в секрете.



Благодаря нетерпеливости торгового партнёра Sennheiser (впрочем, возможно, что таким способом он решил ещё больше подогреть интерес потенциальных покупателей) стало известно, что фирменные беспроводные наушники Momentum четвёртого поколения сильно отличаются от модели-предшественницы по дизайну: у них мягкое оголовье, чашки – овальные и имеют гораздо более обтекаемые формы (и значительно менее запоминающуюся «внешность»), чем у Momentum 3. В описании указано, что новинка оснащена функцией «Умная пауза» (Smart Pause) – когда пользователь снимает наушники, воспроизведение автоматически останавливается. Функция автовключения/автовыключения поможет более экономно расходовать заряд аккумулятора. Судя по фотографиям, наушники комплекуются кабелями USB-A и USB-C для подзарядки, кабелем с разъёмом 3,5 мм для проводного подключения и авиа адаптером.



В анонсах, ранее опубликованных самим производителем, сообщалось о «лучшем в классе звучании», новейшей технологии шумоподавления и 60-часовом ресурсе автономной работы (некоторые из лучших современных моделей наушников данной категории способны максимум на 30 часов безостановочного воспроизведения). Реализовано ли обещанное, узнаем довольно скоро. Если розничная цена, указанная на канадском сайте, соответствует действительности, то новинка может составить конкуренцию таким популярным моделям, как, например, Sony WH-1000XM5.



