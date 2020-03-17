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Sennheiser Momentum True Wireless 2


17.03.2020 15:05

 

 

Инженеры Sennheiser усовершенствовали конструкцию беспроводных наушников-вкладышей Momentum True Wireless. По сравнению с наушниками предыдущего поколения эти можно слушать без подзарядки в два раза дольше.

 

Кроме того, в Sennheiser Momentum True Wireless 2 появилась функция активного шумоподавления. Если отключить этот режим, то заряда аккумулятора хватит на семь часов беспрерывного прослушивания. С помощью футляра устройство можно подзарядить три раза, таким образом, общее время автономной работы составляет 28 часов.

 

Наушники на 2 мм меньше, чем устройства предыдущей модели. В продаже они появятся в апреле, пока только в чёрном цвете; чуть позже будет доступна и белая отделка.

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