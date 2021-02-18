Sennheiser продаёт часть бизнеса

18.02.2021 14:07

Руководители Sennheiser подтвердили намерение продать подразделение, которое занимается разработкой потребительского аудио, заявив, что компания «открыта для предложений потенциальных покупателей». Ожидается, что это будет инвестор «с громким именем», который возьмёт на себя управление департаментом и позволит Sennheiser сосредоточить усилия на развитии профессиональной линейки фирменной продукции.

Заявление сделал Даниэл Зеннхайзер (Daniel Sennheiser), один из управляющих компанией и внук её основателя Фрица Зеннхайзера (Fritz Sennheiser): «С целью наилучшим образом использовать потенциал каждого из рынков, мы концентрируем наши собственные ресурсы на трёх сферах бизнеса в профессиональном подразделении и ищем сильного партнера для инвестирования в наш потребительский бизнес».

Sennheiser весьма успешен на рынке потребительского аудио; к примеру, недавно появившийся в его модельном ряду саундбар Ambeo пользуется большой популярностью. Однако ряд объективных обстоятельств – в частности, в прошлом году было сокращено 650 рабочих мест – вынуждает компанию искать дополнительные ресурсы, чтобы полностью реализовать свой потенциал. Ходят слухи, что одним из инвесторов может стать Google.