Sennheiser сократит рабочие места

09.07.2020 12:04

Руководство Sennheiser планирует сократить около 650 рабочих мест по всему миру. Причина: снижение спроса на аудио рынке и последствия ковид-кризиса, как текущие, так и долгосрочные.



Компания столкнулась с проблемами, вызванными отменой «живых» событий: музыкальная индустрия практически остановилась, а возвращение в нормальное русло происходит крайне медленно. Эта ситуация будет отражаться на эффективности бизнеса Sennheiser и в следующем году. Поэтому в компании намереваются «адаптировать организационную структуру к меняющимся условиям и привести её в соответствие с новыми требованиями». Сокращения в первую очередь коснутся тех, кто занят в цепочке поставок. Работникам компании будут предложены щадящие схемы и «индивидуальные решения», в том числе досрочный выход на пенсию и пр.



Значительное снижение продаж наблюдалось и в профессиональном, и в потребительском сегментах: за несколько последних месяцев мировой рынок наушников сократился на 30-40%. Негативные последствия компания ощутила уже в марте, в связи с чем ей пришлось комплексно сокращать расходы, вводить для своих работников сокращённый рабочий день и т.п.