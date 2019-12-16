Sennheiser: время инноваций

16.12.2019 11:10

Компания ООО «Сеннхайзер Аудио» удостоена высшей награды в номинации «Продукт года» за саундбар Sennheiser Ambeo. Награда была вручена 6 декабря в Баку, где проходила IX Ежегодная конференция и премия «Время инноваций».

Участники конференции – представители компаний, которые определяют инновационную деятельность как приоритетную бизнес-модель и стратегию развития и работают с самых разных областях: производстве, проектировании среды, образовании, в деловых коммуникациях и IT, юриспруденции и медицине.

Жюри премии остановило свой выбор на Sennheiser Ambeo Soundbar благодаря инновационной технологии Ambeo 3D. Саундбар обеспечивает максимально реалистичное звучание с глубоким низкочастотным откликом до 30 Гц. При этом внешний сабвуфер или усилитель не требуется; по сути саундбар – это домашний кинотеатр в одном устройстве.

Любой стереосигнал конвертируется в формат 5.1.4 благодаря технологии Ambeo Upmix. Звучание виртуальной аудио системы воссоздают встроенный усилитель D класса (мощность – 500 Вт) и 13 независимых динамиков саундбара. Устройство получает информацию о размере помещения и свойствах отражающих поверхностей и настраивает звучание в соответствии с этими параметрами.