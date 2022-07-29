Сенсорный дисплей LG One:Quick Flex

29.07.2022 11:10

LG One:Quick Flex (модель 43HT3WJ) – устройство категории «всё-в-одном» для видеоконференций и мультипользовательской интерактивной работы. Это сенсорный 4K UHD 43-дюймовый дисплей с удобным интерфейсом и широкими мультимедийными возможностями.

Встроенные камера, микрофоны и динамики обеспечивают простое и удобное подключение к сеансам видеоконференцсвязи. Дисплей можно использовать для групповых совещаний благодаря дальности захвата звука до 3 м и широкому углу обзора камеры (88 градусов). Мощность каждого из двух встроенных динамиков – 10 Ватт. В комплекте с дисплеем поставляется стилус – им легко делать заметки и рисовать. LG One:Quick Flex можно дополнить мобильной подставкой на колёсах: высоту стойки можно регулировать в зависимости от роста пользователя или его положения относительно экрана, а сам дисплей – поворачивать и пользоваться им в портретном режиме.

Интерфейс LG One:Quick Flex похож на интерфейс мобильных устройств: много времени на обучение не понадобится. Дисплей особенно эффективен при использованиии в деловой сфере или в образовательных учреждениях. Все данные, полученные в результате совместной работы пользователей, могут быть сохранены в памяти устройства и переданы по электронной почте, через USB-флешку или QR код для мобильных устройств. Кроме того, новинка подойдёт и для домашнего применения: удалённого обучения, видеозвонков близким и т.п.



