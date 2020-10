Сенсорный экран: удобно, но не безопасно

14.10.2020 20:09

Одна из многочисленных новостей, касающихся Covid-19, имеет непосредственное отношение к аудио-видео индустрии. Речь идёт об исследовании Национального научного агентства Австралии (CSIRO); его результаты свидетельствуют о том, что на некоторых поверхностях возбудитель заболевания может оставаться активным до 28 дней. Самое неприятное в этом известии то, что к таким поверхностям относятся сенсорные экраны электронных устройств (а также банкноты и нержавеющая сталь).



Чтобы изучить свойства вируса, учёные разместили его образцы на гладких (непористых) поверхностях – нержавеющей стали, стекле, виниле, а также бумажных и полимерных банкнотах; для сравнения был взят один пористый материал – хлопчатобумажная ткань. Эксперимент проходил при температуре 20, 30 и 40 градусов Цельсия и относительной влажности 50%. Исследователи регулярно проверяли, сохранил ли вирус свои свойства; максимальный период «ожидания» составил 28 дней.



Вирус «выдерживавшийся» на ткани при 20° C, температуре, наиболее для него благоприятной, погиб через 14 дней. При 30° C он потерял свою жизнеспособность через три дня, а при 40° C – уже через 16 часов. На других поверхностях он оставался активным в течение недели при 30° C и в течение суток – при 40° C. Однако плохая новость в том, что при 20° C вирус жил на стекле, стали и пр. в два раза дольше, чем на хлопке – то есть даже на 27 день учёные смогли обнаружить признаки его активности. Это значит, что, даже если капельки слюны зараженного человека попали на вашу одежду, после стирки вирус перестанет представлять для вас опасность. Но если вы случайно дотронулись пальцем до одной из таких капель, например, взявшись за поручень в вагоне метро, а потом этим же пальцем прикоснулись к тач-скрину вашего аудиоплеера, гаджет будет оставаться «заразным» ещё почти месяц!



А вот и хорошая новость. Учёные с уверенностью заявляют, что вирус SARS-CoV-2 не может проникнуть в организм человека через кожу: он должен попасть на слизистую — в рот, нос или глаза. Поэтому, пожалуйста, не трогайте своё лицо руками и протирайте стеклянные и стальные поверхности аудио-видео устройств, которыми вы пользуетесь, так же часто, как моете руки.