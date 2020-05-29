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Сентябрь уж на дворе… а CEDIA всё нет


29.05.2020 11:51

 

 

Оптимистичным планам Crestron, о которых мы писали всего лишь три недели назад – «вживую» представить свои новинки инсталляторам североамериканского континента и всего мира – не суждено сбыться. Выставка CEDIA Expo 2020, которая должна была пройти в Денвере (Колорадо, США) с 8 по 12 сентября, отменена.

 

Немцы – организаторы IFA 2020 – подумали-подумали и решили рискнуть провести выставку в обычном режиме, хотя и без массового посещения. А вот американцы продолжают считать, что потенциальная угроза здоровью участников и посетителей будет слишком высока – даже спустя три месяца после того, как эпидемия пошла на спад.

 

Отказ от проведения CEDIA Expo 2020 объясняется и множеством других причин, в том числе нынешним статусом Выставочного центра Колорадо, где должна была проходить выставка – сейчас в нём лечат пациентов с лёгкой формой COVID-19. Кроме того, пока окончательно не определена процедура отмены США внутренних ограничений, связанных с пандемией, а также неясно, какой будет ситуация с международными перелётами и оформлением виз в ближайшие месяцы.  

 

Тем не менее, организаторы планируют провести в сентябре ряд онлайн-мероприятий и даже создать интерактивное выставочное пространство – конечно, увидеть его можно будет только на мониторах компьютеров и планшетов. А следующая выставка должна состояться уже в Индианаполисе, где расположена штаб-квартира CEDIA, 1-3 сентября 2021 года.

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