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Сентябрьский релиз: Sonos Move 2


08.08.2023 07:33

 

 

Как ожидают эксперты, уже в сентябре компания Sonos может представить свою новую Bluetooth-колонку Sonos Move 2, которая по многим показателям (включая продолжительность работы в автономном режиме, от аккумулятора) обойдёт модель предыдущего поколения.

 

Внешней портативная Move 2 мало чем отличается от Sonos Move. По имеющейся информации, она обеспечивает истинный стереозвук («заслуга» двух направленных твитеров; устройство предыдущего поколения оснащалось только одним). Благодаря аккумулятору большей ёмкости, колонка сможет работать без подзарядки до 24 часов (оригинальная модель была рассчитана всего на 10 часов работы). Кроме того, Sonos Move 2 потребляет меньше энергии, поэтому и подзаряжать её нужно реже. Когда батарея выработает свой ресурс, её можно будет поменять на новую. Функция Trueplay автоматически подстраивает звучание колонки – в соответствии с окружающей обстановкой. Защита от влаги и пыли: IP56.  

 

Как и фирменный компактный громкоговоритель Roam, Move 2 может воспроизводить звук с любого устройства из домашней мультирум-сети Sonos, подключаясь к нему по Bluetooth. Как и фирменные Era, Move 2 поддерживает воспроизведение через USB-C port, то есть колонку можно подключить напрямую к проигрывателю виниловых пластинок, а ещё она может через этот же разъём подзарядить ваш смартфон. С помощью переключателя на задней панели можно отключить микрофоны голосовых помощников (Amazon Alexa и Sonos Voice Assistant). Цвета корпуса: оливковый, белый, чёрный. Розничная цена – около 449 долларов США.

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