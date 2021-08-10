«Серебряная» серия Monitor Audio – в седьмой раз

10.08.2021 13:24

Компания Monitor Audio начинает выпуск нового поколения акустических систем серии Silver. Silver 7G – седьмое обновление популярной линейки.



Колонки «серебряной» серии – продукт премиум-класса. Корпуса покрыты чёрным рояльным или матовым белым лаком или отделаны натуральным шпоном оттенков «ясень», «орех» или «чёрный дуб». Динамики снабжены кольцевыми накладками нового образца. У напольных моделей – массивные выносные опоры с металлическими ножками; они обеспечивают устойчивость даже при установке на ковровом покрытии. Грили крепятся на магнитах.

В линейке восемь моделей: две полочные (компактная Silver 50 7G и Silver 100 7G), три напольные (Silver 200 7G, Silver 300 7G и Silver 500 7G), акустика центрального канала (Silver 200 7G) и пространственного звучания (Silver FX 7G), а также специализированная Atmos-колонка (Silver AMS 7G).



Специально для серии Silver 7G разработан твитер (1”) из патентованного алюминиево-магниевого сплава с керамическим покрытием (C-CAM). Он имеет позолоченный купол и оснащён обновлённым волноводом UD II (Uniform Dispersion Waveguide II). Такая конструкция обеспечивает равномерную диффузию и более естественную передачу верхних частот (вплоть до 35 кГц). Изменены также структура магнита и устройство задней камеры. Поверхность диффузоров СЧ/НЧ-динамиков выполнена по фирменной технологии RST II (Rigid Surface Technology II) – в ней есть шестиугольные углубления, повышающие прочность C-CAM мембраны. Динамики акустических систем новой серии способны на продолжительную работу в режиме повышенной громкости без снижения качества звука, а кроссовер новой конструкции обеспечивает идеальное согласование излучателей по тональному балансу.