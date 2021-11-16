«Серебро» в седьмом поколении: Monitor Audio Silver 7G

16.11.2021 09:44

В августе этого года британская Monitor Audio представила свою новую разработку, акустические системы обновлённой линейки Silver 7G. Недавно новинки появились и у российского дистрибьютора, компании Barnsly.



Серия Silver – самая популярная в модельном ряду Monitor Audio, она выпускается с 1990-х годов. Колонки шестого поколения с индексом 6G в названии появились в 2017 году. У каждого поколения – четырёхлетний жизненный цикл; за это время производитель успевает внедрить и «обкатать» новые технические решения, позволяющие улучшить звучание аудиосистем. В обновлённой серии представлены две полочных модели (компактная и полноразмерная), три напольные, АС центрального канала, колонки тыловых эффектов и Atmos-модули. Диффузоры всех динамиков изготовлены по фирменной технологии Monitor Audio из патентованного алюминиево-магниевого сплава с керамическим покрытием (C-CAM).

Главные изменения коснулись драйверов. У купольного твитера появился новый волновод Uniform Dispersion Waveguide II, обеспечивающий безупречную равномерную дисперсию и повышенную чувствительность; модифицированы магнитная система и тыловая камера. В СЧ- и НЧ-динамиках задействована технология Rigid Surface Technology (RST) второго поколения; теперь диффузоры способны выдержать самые большие нагрузки. Пересмотрена и конструкция кроссоверов: для твитеров используется комбинация фильтров третьего порядка, для СЧ-/НЧ-динамиков – фильтры второго и третьего порядка, обеспечивающе ещё более ровный тональный баланс.

Варианты отделки корпуса: чёрный глянец, белый матовый лак, натуральный шпон ясеня, ореха и чёрного дуба. Грили – новой формы, с магнитным креплением. Защитные накладки твитеров штампуются из нержавеющей стали; кольцеобразная окантовка динамиков окрашена в цвет накладки твитера. На передней панели колонок – обновлённый логотип Monitor Audio.