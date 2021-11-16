ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

«Серебро» в седьмом поколении: Monitor Audio Silver 7G


16.11.2021 09:44

 

 

В августе этого года британская Monitor Audio представила свою новую разработку, акустические системы обновлённой линейки Silver 7G. Недавно новинки появились и у российского дистрибьютора, компании Barnsly.

 

Серия Silver – самая популярная в модельном ряду Monitor Audio, она выпускается с 1990-х годов. Колонки шестого поколения с индексом 6G в названии появились в 2017 году. У каждого поколения – четырёхлетний жизненный цикл; за это время производитель успевает внедрить и «обкатать» новые технические решения, позволяющие улучшить звучание аудиосистем. В обновлённой серии представлены две полочных модели (компактная и полноразмерная), три напольные, АС центрального канала, колонки тыловых эффектов и Atmos-модули. Диффузоры всех динамиков изготовлены по фирменной технологии Monitor Audio из патентованного алюминиево-магниевого сплава с керамическим покрытием (C-CAM).

 

Главные изменения коснулись драйверов. У купольного твитера появился новый волновод Uniform Dispersion Waveguide II, обеспечивающий безупречную равномерную дисперсию и повышенную чувствительность; модифицированы магнитная система и тыловая камера. В СЧ- и НЧ-динамиках задействована технология Rigid Surface Technology (RST) второго поколения; теперь диффузоры способны выдержать самые большие нагрузки. Пересмотрена и конструкция кроссоверов: для твитеров используется комбинация фильтров третьего порядка, для СЧ-/НЧ-динамиков – фильтры второго и третьего порядка, обеспечивающе ещё более ровный тональный баланс.

 

Варианты отделки корпуса: чёрный глянец, белый матовый лак, натуральный шпон ясеня, ореха и чёрного дуба. Грили – новой формы, с магнитным креплением. Защитные накладки твитеров штампуются из нержавеющей стали; кольцеобразная окантовка динамиков окрашена в цвет накладки твитера. На передней панели колонок – обновлённый логотип Monitor Audio.

Связанные новости:
 «Серебряная» серия Monitor Audio – в седьмой раз - 10.08.2021 13:24
 Музыкальный стример Monitor Audio IMS-4 - 28.05.2020 14:20
 Monitor Audio: акустика Bronze шестого поколения - 29.04.2020 11:55
 Аудио стример Monitor Audio IMS-4 - 05.02.2020 10:59
 Monitor Audio представляет компактный усилитель IA40-3  - 10.10.2019 16:22
 Monitor Audio стала новым владельцем Blok - 11.06.2019 11:50
 MASSовый звук от Monitor Audio - 31.01.2019 18:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007