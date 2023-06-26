Серенада для наушников

26.06.2023 00:01

Китайский производитель HiFiMan купил компанию Goldenwave и объявил о выпуске новой модели ЦАП/усилителя для наушников Serenade.

Serenade – совместная разработка инженеров двух компаний. Розничная цена устройства – 1199 долларов США. Это компактный (300 x 255 x 50 мм), но мощный усилитель класса A с ЦАПом HiFiMan Hymalaya Pro Ladder DAC и 50-ваттным тороидальным трансформатором. Усилитель поддерживает PCM 32 бит /384 кГц, DSD64-DSD256 (USB); DSD DoP64 (коаксиальный и оптический входы), Bluetooth 5.0, LDAC, aptX-HD, aptX (Bluetooth), PCM44.1-PCM768, DSD64-DSD512 (проводная сеть LAN). На передней панели имеются выходные разъёмы 4-pin XLR, 6,35 мм, 4,4 мм; на задней – XLR (balanced) и RCA (single-ended).

Частотная характеристика Serenade: 20 Гц – 20 кГц. Выходной уровень ЦАП: 4,5 В/XLR, 2,2 В/RCA. Мощность усилителя: выход для наушников THD+N<0,07% @1 кГц, балансный выход 4000 мВт / 32 Ом, 760 мВт / 300 Ом; несимметричный выход 2800 мВт / 32 Ом, 510 мВт / 300 Ом.



