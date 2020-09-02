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Серия 600 от Bowers & Wilkins отмечает 25-летие


02.09.2020 11:02

 

 

Компания Bowers & Wilkins выпустит юбилейное «издание» 600-й серии фирменных акустических систем. Седьмое поколение колонок серии 600 получило название Anniversary Edition.

 

Напомним, громкоговорители предыдущего, шестого поколения, выпускались с 2018 года, а сама линейка появилась в ассортименте британского бренда 25 лет назад, в 1995 году. Обновлённые колонки имеют более впечатляющие акустические характеристики благодаря использованию усовершенствованных кроссоверов: теперь в них стоят значительно улучшенные байпасные конденсаторы, специально доработанные для Bowers & Wilkins компанией Mundorf и впервые опробованные в моделях серии 700 Signature.

 

В юбилейной серии 600 – четыре модели: напольные 603, полочные 606 и более компактные 607, а также HTM6 (выделенный центральный канал). Кроме того, к ней же относятся сабвуферы ASW608, ASW610 и ASW610XP, а также подставка STAV24 S2, которую можно использовать с колонками 607 S2 и 606 S2 Anniversary Edition; этой продукции изменения не коснулись. Поклонники бренда имеют возможность приобрести готовый 5.1-канальный комплект домашнего кинотеатра на базе обновлённой 600-й серии, также юбилейный: в него входят колонки моделей 603 S2, 607 S2 и HTM6 S2 Anniversary Edition и активный сабвуфер ASW610. Традиционно громкоговорители Bowers & Wilkins серии 600 выпускались в двух вариантах отделки: матовой чёрной (Matte Black) и матовой белой (Matte White). Теперь к ним добавился новый – «дуб» (Oak), а на азиатском рынке ещё и «красная вишня» (Red Cherry). Кроме того, на всех колонках Anniversary Edition имеется новый логотип – на окантовке твитеров – свидетельствующий о том, что устройство относится к юбилейной серии.

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