Серия Polk Audio MagniFi пополнена двумя новыми моделями

12.09.2022 10:00

Пополнение в семействе саундбаров Polk Audio MagniFi – две новые модели, Max AX SR и Max AX; обе с беспроводным сабвуфером и с поддержкой иммерсивных аудиоформатов Dolby Atmos и DTS:X в конфигурации 7.1.2.

Напомним: базовая модель, положившая начало линейке MagniFi, 5.1-канальный саундбар Max SR, появился в ассортименте Polk Audio в конце 2017 года. В нынешнем году компания представила компактную звуковую панель Mini AX. Две новые модели практически идентичны; единственное различие в том, что MagniFi Max AX SR поставляется в комплекте ещё и с парой беспроводных surround-колонок SR2 (если приобретать отдельно саундбар и сателлиты, выйдет дороже).

Фирменная технология Stereo Dimensional Array (SDA) – уже четвёртого поколения – обеспечивает особенно широкую звуковую сцену. Беспроводной десятидюймовой сабвуфер с направленным вниз динамиком с функцией Bass Adjust (регулировка басов) помогает достичь более равномерного распределения низких частот между сабвуфером и самим саундбаром. Предусмотрены три звуковых режима: для кино (Movie), телевизионных программ (TV) и прослушивания музыкальных композиций (Music). Ещё есть ночной режим: он делает диалоги более разборчивыми (для этого также используется технология Voice Adjust) и «прибирает» низкие частоты, чтобы они не беспокоили других обитателей дома, если таковые имеются.

На передней панели саундбара – OLED дисплей. Разъёмы для подключения: 4K HDMI с eARC, USB, оптический вход. Есть поддержка Apple AirPlay 2, Google Chromecast и Spotify Connect, возможно подключение по Wi-Fi и Bluetooth; обе новинки могут управляться через устройства с поддержкой голосового ассистента Alexa. Саундбар можно установить под телевизором или повесить на стену. В продаже Polk MagniFi Max AX SR и MagniFi Max AX появятся в октябре.



