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Серия Sonus faber Lumina: теперь семь моделей!


15.11.2023 13:58

 

 

Компания Sonus faber объявила о пополнении своей коллекции акустических систем Lumina двумя новыми моделями: Lumina II Amator и Lumina V Amator.

 

Lumina II Amator – полочные громкоговорители, в конструкцию которых были внесены некоторые изменения. Это позволило добиться улучшения звучания колонок по сравнению с предыдущей версией Lumina II. Частота кроссовера теперь достигает 2600 Гц, таким образом, разница составляет +800 Гц. Акустические системы Sonus faber Lumina II Amator выпускаются в трёх новых вариантах отделки – с покрытой лаком передней панелью в цветах Glossy Red (красное дерево), Glossy Wenge (венге), Glossy Walnut (орех). Древесный шпон – с диагональным, а не горизонтальным, как раньше, рисунком: линии направлены к центру под углом 45 градусов.

 

Напольные Lumina V Amator также доступны в новой отделке (варианты те же). Частота кроссовера – до 2850 Гц (для сравнения, разница с этим же показателем для модели Lumina V составляет +250 Гц). В Европе продажи обеих новинок начнутся уже в декабре, аудиофилам, живущим в США, Канаде, Азии и др. придётся подождать до января будущего года.

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