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Серьёзные намерения Loewe


08.09.2021 12:48

 

 

В январе прошлого года мы писали о возвращении на AV-рынок бренда Loewe. Несколько дней назад компания сделала громкое заявление: благодаря поддержке Skytec Group Ltd, нового владельца некогда широко известной торговой марки, Loewe готова к борьбе за лидерство в премиальном сегменте.

 

Компания сделала работу над ошибками и в течение следующего десятилетия планирует «превратиться в глобальный телевизионный бренд, используя современные технологии и продуманное стратегическое партнёрство». За образец взяты взаимоотношения Skytec и Hisense.

 

Китайский производитель разместился рядом с Loewe, в резиденции последней в немецком Кронахе. Этот шаг обеспечил стабильность поставок и привёл к разработке новой операционной платформы. Наряду с внедрением новых технологий и услуг и увеличением штата работников в три раза (до 150 человек по сравнению с 50 в январе 2020 года) это должно обеспечить Loewe высокую конкурентоспособность.

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