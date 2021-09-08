Серьёзные намерения Loewe

08.09.2021 12:48

В январе прошлого года мы писали о возвращении на AV-рынок бренда Loewe. Несколько дней назад компания сделала громкое заявление: благодаря поддержке Skytec Group Ltd, нового владельца некогда широко известной торговой марки, Loewe готова к борьбе за лидерство в премиальном сегменте.

Компания сделала работу над ошибками и в течение следующего десятилетия планирует «превратиться в глобальный телевизионный бренд, используя современные технологии и продуманное стратегическое партнёрство». За образец взяты взаимоотношения Skytec и Hisense.

Китайский производитель разместился рядом с Loewe, в резиденции последней в немецком Кронахе. Этот шаг обеспечил стабильность поставок и привёл к разработке новой операционной платформы. Наряду с внедрением новых технологий и услуг и увеличением штата работников в три раза (до 150 человек по сравнению с 50 в январе 2020 года) это должно обеспечить Loewe высокую конкурентоспособность.