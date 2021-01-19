Сертификация Roon Ready: Primare NP5 Prisma

19.01.2021 12:32

Универсальный сетевой проигрыватель Primare NP5 Prisma получил официальный сертификат Roon Ready. Это означает, что сетевые проигрыватели Primare теперь распознают и легко подключаются к Roon без какой-либо дополнительной настройки.



Primare NP5 Prisma – это «умное» маленькое устройство, благодаря которой технология Prisma Network Player от Primare становится доступной практически для любой системы с цифровым входом. Новая функция добавилась к уже имевшемуся солидному пакету: поддержка AirPlay 2, Bluetooth, встроенный Chromecast и Spotify Connect. Теперь компактный плеер, способный незаметно вписаться в любую систему, может использоваться с любым компонентом (Primare или других производителей) с цифровым входом, будь то стерео- или многоканальные устройства, обеспечивая возможность подключения и управления Roon. Вместе Roon и Primare обеспечивают мощность, гибкость и производительность сетевого аудио с самой простой настройкой и высочайшей надежностью.



Автоматическое обновление всех устройств Primare NP5 Prisma началось 18 января 2021 года. К сертификации также готовятся другие компоненты из линейки Primare: сетевые проигрыватели и ЦАПы SC15 Prisma, CD15 Prisma и CD35 Prisma CD, предусилитель PRE35 Prisma и интегрированные усилители I15 Prisma, I25 Prisma и I35 Prisma.