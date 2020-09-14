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Сервер Empire от Mytek Digital


14.09.2020 11:40

 

 

Новая разработка компании Mytek Digital – High End устройство Empire, объединяющее в одном корпусе сетевой плеер, сервер Roon Core, цифро-аналоговый преобразователь, усилитель для наушников, предварительный усилитель и ММ/МС-фонокорректор.

 

Empire – первый компонент из выпускаемых под брендом Mytek, работающий с ОС на базе Linux и имеющий два процессора для обработки данных, причём каждый из них питается от выделенного тороидального источника (охлаждение – полностью безвентиляторное). Первый процессор отвечает за функции Roon Core; второй работает под управлением Mytek OS, именно от него «зависят» сенсорный дисплей, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, а также интерфейсы подключения: коаксиальный, AES/EBU, TOSLINK, USB2, восьмиканальный HDMI выходы, а также коаксиальный, AES/EBU, TOSLINK и двухканальный HDMI входы. Плата ЦАП изолирована от прочих компонентов. Два восьмиканальных чипа ESS 9038PRO поддерживают форматы PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512, MQA и DSD с повышением частоты дискретизации. Микросхемы включены в конфигурации двойного моно; у каждого канала – отдельный источник питания с тороидальным трансформатором.

 

Встроенный усилитель для наушников – двухканальный, балансный с высокотоковым выходом. Хранить музыкальную библиотеку можно на внешнем жёстком диске или встроенном SSD ёмкостью 8 ТБ. Empire оснащён сенсорным экраном с увеличенным вертикальным углом обзора.

 

Со стартовой версией прошивки Empire будет работать как устройство Roon с возможностью управления через приложение Roon Remote. Первое обновление прошивки добавит функциональность аналогового предварительного усилителя и даст доступ к функции ММ/МС-фонокорректора; кроме того, появятся настройки цифровых фильтров ЦАП. Второе обновление даст возможность обрабатывать сигналы с двух аналоговых входов в DSP, а также цифровые. Предполагается, что продажи Empire начнутся в 2021 году, а его розничная цена превысит полтора миллиона рублей.

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