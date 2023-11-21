Сетевой аудиоконвертер L-Acoustics LC16D

21.11.2023 12:05

Компания L-Acoustics выпустила свой первый сетевой преобразователь LC16D. Это компактное (1RU) устройство, представляющее собой высокопроизводительный сетевой аудиоконвертер AES/EBU и MADI-to-Milan AVB, упрощающий процесс взаимодействия устаревших цифровых форматов с сетевым протоколом Milan AVB.



Конвертер может взаимодействовать с более чем сотней (до 128) каналов, как входящих, так и исходящих. Пользователю предлагается, в том числе, динамическое отображение аудиоканалов, а также всеобъемлющие возможности синхронизации; предусмотрены десять пользовательских конфигураций для хранения и загрузки различных карт каналов. Управление осуществляется через встроенный веб-интерфейс, который обеспечивает полный контроль и мониторинг с любого устройства с веб-браузером и подключением к Интернету. Питание – через PoE и бесшовное аудиосоединение с Milan AVB.



Новинка рассчитана на использование в вещательных студиях и студиях звукозаписи, в том числе домашних, на фестивалях и аналогичных мероприятиях, и пр. Комбинация входов AES/EBU и MADI позволяет подключить к конвертеру любую цифровую консоль, а выходы преобразователя можно по мере необходимости использовать для генерации и распределения дополнительных сигналов.



