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Сетевой аудиоплеер Lumin D3


03.10.2023 13:39

 

 

D3 – новый сетевой музыкальный проигрыватель производства Lumin, устройство для продвинутых аудиофилов, с широким набором функций и высокотехнологичной электронной «начинкой».

 

В дополнение к выходному каскаду на базе чипа Sabre DAC ES9028PRO, полностью балансной схемотехнике и поддержке PCM до 384 кГц и DSD до DSD2S6, разработчики нового Lumin D3 предлагают пользователям широкий функционал, включая поддержку Tidal, MQA, Qobuz и Tuneln Radio, и управление через мобильное приложение. У новинки алюминиевый корпус в том же стиле, что у фирменного High End плеера P1, но меньших размеров.

 

Пользовательский интерфейс – удобный и понятный. Есть поддержка графических изображений в высоком разрешении, возможность их кэширования, поиск, работа с несколькими тегами, группировка альбомов в плейлисте, автоматические интернет-ссылки на исполнителей, альбомы и композиции, сохранение и восстановление плейлистов, включая Tidal и Qobuz, и пр. Lumin D3 поддерживает AV протокол UPnP с расширением OpenHome, Plex, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz, FLAC Lossless Radio, Tuneln Radio, AirPlay 2; имеет сертификацию Roon Ready. Входы: RJ45 1000Base-T Gigabit Ethernet и USB; выходы: балансный XLR, небалансный аналоговый, цифровой BNC S/PDIF PCM 44,1 кГц – 192 кГц, 16-24 бит и DSD (DoP, DSD over PCM) 2,8 МГц, 1 бит. Поддержка аудиоформатов: DSD Lossless (DSF (DSD), DIFF (DSD), DoP (DSD)), PCM Lossless (FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF); а также MP3, AAC (в контейнере M4A) и MQA.

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