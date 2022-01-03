Сетевой коммутатор Nordost QNET

03.01.2022 06:06

Новый продукт в линейке Nordost – QNET, сетевой Ethernet-коммутатор второго уровня (типа Layer-2) с с пятью портами. В отличие от других представленных на рынке моделей, обычно представляющих собой стандартные коммутаторы с простой модернизацией источника питания или осцилляторов, Nordost QNET – устройство, разработанное с нуля с целью обеспечить самое высокое качество передачи и приёма высокоскоростных аудиосигналов.



В новинке используется высокоскоростная схема с контролем сопротивления. Она оптимизирует маршруты прохождения сигналов и минимизирует отражения, помехи и перекрёстные наводки. Использование малошумного стабильного осциллятора для основного тактового генератора гарантирует, что джиттер и фазовый шум будут минимальными. Коммутатор оснащется шестью отдельными источниками питания, которые обеспечивают бесперебойный подвод тока ко всем внутренним компонентам, гарантируя работу без помех.



Прочный алюминиевый корпус QNET является для устройства радиатором и экраном, а также обеспечивает физическое разделение пяти независимых портов, каждый из которых оснащён разъёмом 8P8C (RJ45). Три из них поддерживают стандарт 1000BASE-T (1 Гбит/с) с автосогласованием, используемый для подключения маршрутизатора и других универсальных сетевых устройств. Остальные два порта фиксировано настроены на стандарт 100BASE-TX (100 Мбит/с – скорость, при которой возможно внутреннее шумоподавление), поэтому их лучше всего использовать для подключения основных аудиосерверов/плееров или внешних источников. Несмотря на то, что QNET оснащён собственным источником питания постоянного тока, для достижения оптимальных результатов следует запитывать его от линейного источника питания Nordost QSOURCE и подключать к другим устройствам посредством Ethernet-кабелей Nordost.