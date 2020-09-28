Сетевой плеер Aurender N20

28.09.2020 12:33

Новая разработка Aurender, сетевой плеер N20, можно назвать вице-флагманом серии: в фирменной «табели о рангах» он стоит между старшей W20SE и N10, по сравнению с которой имеет более широкие возможности.

Конструкция блока питания претерпела кардинальные изменения: инженеры применили схему с изолированной земляной шиной, установили трансформаторы нового образца и аудиофильские конденсаторы увеличенной ёмкости. Результат: снизился уровень шума, поднялось качество звучания. Помех тоже стало меньше: все SPDIF-выходы теперь изолированы от общей земли с помощью трансформаторов. Благодаря использованию кварцевых тактовых генераторов OCXO удалось кратно повысить стабильность работы цифровых схем. Музыка воспроизводится более чётко, ритмично и выразительно. Кроме того, у N20 есть возможность синхронизации цифровых схем от внешнего тактового генератора и выход USB Audio Class 2.0 нового поколения с минимальным уровнем задержек и схемой подавления джиттера. Порт подключения к сети Ethernet оснащён двойной гальванической развязкой.

Aurender N20 выпускается в двух модификациях: с жёсткими дисками общей ёмкостью 4 ТБ и 8 ТБ. Блок супер-конденсаторов, работающих как источник бесперебойного питания, позволяет устройству безопасно завершить работу и отключить встроенные накопители в случае экстренного обесточивания. Корпус N20 –выше, чем у N10, поэтому новинка смотрится массивнее и солиднее, чем младшая модель; цвета: чёрный, серебристый. Цветной 8,8-дюймовый широкоформатный дисплей на передней панели имеет разрешение 1980х480. Объём оперативной памяти устройства – 8 Гб, размер SSD-кэша увеличен до 500 Гб. Вместо обычного SATA используется накопитель формата M2 NVME.