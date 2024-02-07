Сетевой плеер Cambridge Audio CXN100
Британская Cambridge Audio выпустила сетевой плеер CXN100. Новинка заменит фирменную модель CXN V2. Устройство оснащается новым ЦАП, способным обрабатывать аудиофайлы высокого разрешения вплоть до 32 бит / 768 кГц, а также встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth.
В модели предыдущего поколения, CXN V2, использовался двойной 24-битный ЦАП Wolfson WM8740, поэтому плеер мог воспроизводить файлы 24 бит /192 кГц, с апсемплированием до 384 кГц. В CXN100 его заменил референсный ESS ES9028Q2M SABRE32 с бОльшими возможностями, в том числе поддержкой файлов DSD 512. Аналоговая часть также усовершенствована, в результате чего звучание плеера характеризуется более низким уровнем искажений и улучшенным соотношением «сигнал/шум».
Возможности подключения в целом остались прежними: USB, коаксиальный и Toslink входы, а также балансный XLR и небалансный аналоговый RCA выходы. Есть встроенный Chromecast и Apple AirPlay 2, поддержка Spotify Connect, Tidal Connect, Qoboz и Deezer, Google Home и Roon. Добавлена возможность подключения по Wi-Fi и Bluetooth, поэтому теперь нет нужды использовать донгл BT100. Управление сетевым плеером CXN100 осуществляется через фирменное приложение (благодаря встроенному модулю Cambridge StreamMagic Gen4) или с помощью пульта ДУ.
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