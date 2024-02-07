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Сетевой плеер Cambridge Audio CXN100


07.02.2024 13:22

 

 

Британская Cambridge Audio выпустила сетевой плеер CXN100. Новинка заменит фирменную модель CXN V2. Устройство оснащается новым ЦАП, способным обрабатывать аудиофайлы высокого разрешения вплоть до 32 бит / 768 кГц, а также встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth.

 

В модели предыдущего поколения, CXN V2, использовался двойной 24-битный ЦАП Wolfson WM8740, поэтому плеер мог воспроизводить файлы 24 бит /192 кГц, с апсемплированием до 384 кГц. В CXN100 его заменил референсный ESS ES9028Q2M SABRE32 с бОльшими возможностями, в том числе поддержкой файлов DSD 512. Аналоговая часть также усовершенствована, в результате чего звучание плеера характеризуется более низким уровнем искажений и улучшенным соотношением «сигнал/шум».

 

Возможности подключения в целом остались прежними: USB, коаксиальный и Toslink входы, а также балансный XLR и небалансный аналоговый RCA выходы. Есть встроенный Chromecast и Apple AirPlay 2, поддержка Spotify Connect, Tidal Connect, Qoboz и Deezer, Google Home и Roon. Добавлена возможность подключения по Wi-Fi и Bluetooth, поэтому теперь нет нужды использовать донгл BT100. Управление сетевым плеером CXN100 осуществляется через фирменное приложение (благодаря встроенному модулю Cambridge StreamMagic Gen4) или с помощью пульта ДУ. 

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