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Сетевой проигрыватель Auralic Altair G2.1


04.08.2021 00:55

 

 

Cетевой проигрыватель Auralic Altair G2.1 – многофункциональное устройство, которое можно использовать как с цифровыми, так и с аналоговыми источниками сигнала в качестве полноценного предварительного усилителя.

 

Встроенный аналоговый регулятор громкости аналогичен используемому в потоковом ЦАП Vega G2.1. Выходные модули Orfeo класса A позволяют получать сигнал со сверхмалым шумом и низким уровнем искажений в аналоговой части. У Altair G2.1 – два отдельных аналоговых входа: линейного уровня с функцией bypass для интеграции в домашний кинотеатр, и вход на ММ фонокорректор для прямого и свободного от помех подключения к проигрывателю.

 

Управлять Altair G2.1 можно с помощью приложения Lightning DS (на устройствах Apple iOS). Он также совместим с программным обеспечением на основе OpenHome и полностью готов к работе с Roon. Имеется доступ к потоковым сервисам (Qobuz, Tidal, Spotify Connect); в ближайшее время появится поддержка других сервисов.

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