Сетевой проигрыватель Cary Audio DMS-700

03.12.2020 15:18

Компания Cary Audio готовит к выпуску универсальный сетевой и интернет-проигрыватель цифрового аудиоконтента DMS-700. В новом стримере сочетается «пассивный мультибитовый» ЦАП R-2R (на основе цепочки резисторов) и обслуживающая его схема повышения разрешения на низких уровнях.



Особенность использования ЦАПов с токовым выходом R2R заключается, с одной стороны, в характерной натуральности и «аналоговости» звука, с другой – в повышенной требовательности к точности остальных блоков ЦАПа, низкой линейности на малых уровнях и, как правило, низкой разрядности; последнее означает, что они не предназначены для сигналов высокого разрешения.



Инженерам Cary Audio удалось снять ряд проблем благодаря использованию нового R2R чипа AK4499EQ и программно-реализованным на логической матрице FPGA (программируемая логическая интегральная схема, ПЛИС) цифровым алгоритмам обработки сигнала, и создать блок ЦАП, который отвечает требованиям высокого разрешения. В настоящее время идёт работа по подготовке сетевого и интернет-плеера Cary Audio DMS-700 к массовому производству; подробная информация о его конструкции, технических характеристиках и доступных функциях появится позднее.