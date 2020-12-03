ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Сетевой проигрыватель Cary Audio DMS-700


03.12.2020 15:18

 

 

Компания Cary Audio готовит к выпуску универсальный сетевой и интернет-проигрыватель цифрового аудиоконтента DMS-700. В новом стримере сочетается «пассивный мультибитовый» ЦАП R-2R (на основе цепочки резисторов) и обслуживающая его схема повышения разрешения на низких уровнях.

 

Особенность использования ЦАПов с токовым выходом R2R заключается, с одной стороны, в характерной натуральности и «аналоговости» звука, с другой – в повышенной требовательности к точности остальных блоков ЦАПа, низкой линейности на малых уровнях и, как правило, низкой разрядности; последнее означает, что они не предназначены для сигналов высокого разрешения.

 

Инженерам Cary Audio удалось снять ряд проблем благодаря использованию нового R2R чипа AK4499EQ и программно-реализованным на логической матрице FPGA (программируемая логическая интегральная схема, ПЛИС) цифровым алгоритмам обработки сигнала, и создать блок ЦАП, который отвечает требованиям высокого разрешения. В настоящее время идёт работа по подготовке сетевого и интернет-плеера Cary Audio DMS-700 к массовому производству; подробная информация о его конструкции, технических характеристиках и доступных функциях появится позднее.

Связанные новости:
 Cary Audio – 30 лет! - 09.12.2019 09:00
 Ламповый усилитель Cary Audio SLI-100  - 14.06.2018 09:00
 Новое поглощение: Savant приобрёл активы Artison - 08.08.2017 11:04
 Гибридный усилитель Cary Audio SI-300.2d с USB-входом - 02.08.2016 11:00
 Назад в будущее - аудиостример Cary Audio DMS-500 - 26.01.2016 19:00
 ЦАП с совмещенной цифровой/аналоговой топологией Cary Audio DAC-200ts - 08.04.2015 13:00
 Цифровые музыкальные центры Cary Audio DMC-600 и DMC-600SE - 16.12.2014 20:00
 Предусилитель Cary SL-100 - 20.06.2014 20:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007