Сетевой транспорт Pro-Ject копирует CD

07.07.2020 11:09

У сетевого транспорта Pro-Ject Stream Box S2 Ultra появилась новая функция – теперь устройство может копировать Audio CD. CD-риппинг стал возможным после очередного обновления прошивки.



Чтобы запустить процесс копирования, нужно подключить к одному из USB-разъёмов Pro-Ject Stream Box S2 Ultra внешний CD-привод с USB-интерфейсом; транспорт определит его автоматически и отобразит в списке доступных устройств. После копирования компакт-дисков информацию можно хранить на сетевом или USB-накопителях, а также во встроенной памяти самого устройства. Файлы сохраняются в Lossless-формате FLAC с параметрами 44,1 кГц / 16 бит, при этом запись осуществляется с исключительной точностью, вне зависимости от того, каковы параметры используемого CD-привода.



При копировании сохраняется не только аудио, но и вся информация о записях: названия альбомов и композиций, имена исполнителей. Для каждого релиза создаётся отдельная папка. Результат – полная удобная для прослушивания и использования коллекция без необходимости хранить сами диски.