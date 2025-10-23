Сетевые хранилища TerraMaster: медиатека под контролем

ВХОД НА САЙТ

В ассортименте компании TerraMaster появились два устройства, расширяющих возможности домашних развлекательных систем. Гибридные сетевые хранилища (NAS) F4-425 Plus и F2-425 Plus могут использоваться как мультимедийные хабы: они позволяют хранить большие объёмы данных и передавать их на телевизоры, смартфоны и планшеты.

 

Сверхтихие накопители оснащаются двойным высокоскоростным сетевым интерфейсом 5 GbE, тремя слотами M.2 SSD и системой защиты конфиденциальности на базе искусственного интеллекта. Гибридная ёмкость хранения – до 144 ТБ / 84 ТБ. Скорость передачи (записи, чтения) данных достигает 1010 МБ/с. Каждый HDD поддерживает до 30 ТБ; объём хранилища можно бесшовно – и практически без ограничений – расширять через подключаемые по USB хранилищные массивы. Устройства могут хранить 30 миллионов HD-фотографий, 12 миллионов документов, 80000 HD-фильмов или 4000000 аудиотреков без потери качества.

 

Встроенные инструменты загрузки и облачная синхронизация упрощают создание медиатеки и управление ею. Приложение TNAS Mobile обеспечивает автоматическое резервное копирование фото, создание альбомов, полное управление хранилищем напрямую со смартфона. Доступны безопасный удалённый доступ и гибкий обмен файлами (с созданием индивидуальных учётных записей и назначением прав доступа и управления). Устройства бесшовно интегрируются с Google Drive, OneDrive, Dropbox, Baidu Cloud и другими популярными облачными сервисами, позволяя создавать единые гибридные хранилища. К F4-425 Plus и F2-425 Plus можно подключать камеры видеонаблюдения, просматривать текущие и архивные записи и сохранять видео, записываемое камерами.

