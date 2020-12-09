ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Северный ветер из Италии


09.12.2020 14:20

 

 

В России появились в продаже акустические системы Borea производства французской компании Triangle. Линейка состоит из шести моделей: флагмана BR09, напольных BR08 и BR07, полочных BR03 и BR02, а также акустической системы центрального канала BRC1. Колонки подходят для использования в составе как стереосистем, так и домашних кинотеатров.

 

Особенность всех моделей серии Borea – наличие внутренних перегородок из перфорированного MDF и вспененного EVA, обеспечивающих превосходное демпфирование. В громкоговорителях ценовой категории, к которой относятся Borea, такое решение не применяется, поэтому конструкторский ход Triangle автоматически добавляет продукцию компании несколько очков в глазах потребителей. Качество отделки громкоговорителей серии также характерно для моделей более высокой ценовой категории.

 

Triangle Borea оснащаются фирменными твитерами EFS, помещёнными в специальные звуководы, запатентованными среднечастотниками с диффузорами из натуральной целлюлозы и инновационной системой демпфирования DVAS (такие же применяются в моделях High End серии Esprit Ez) и басовыми драйверами с диффузорами из стекловолокна.

Связанные новости:
 Аудиостример Triangle AIO Connect - 06.10.2020 13:33
 Французский звук без проводов - 30.09.2020 09:46
 Lumina от Sonus faber: премьера в России!  - 16.09.2020 06:45
 DALI представляет Oberon C  - 11.09.2020 14:43
 Реинкарнация TRIANGLE: Esprit EZ - 01.07.2014 12:00
 TRIANGLE Grand Concert: французский звук теперь в России - 06.05.2014 20:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007