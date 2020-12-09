Северный ветер из Италии

09.12.2020 14:20

В России появились в продаже акустические системы Borea производства французской компании Triangle. Линейка состоит из шести моделей: флагмана BR09, напольных BR08 и BR07, полочных BR03 и BR02, а также акустической системы центрального канала BRC1. Колонки подходят для использования в составе как стереосистем, так и домашних кинотеатров.



Особенность всех моделей серии Borea – наличие внутренних перегородок из перфорированного MDF и вспененного EVA, обеспечивающих превосходное демпфирование. В громкоговорителях ценовой категории, к которой относятся Borea, такое решение не применяется, поэтому конструкторский ход Triangle автоматически добавляет продукцию компании несколько очков в глазах потребителей. Качество отделки громкоговорителей серии также характерно для моделей более высокой ценовой категории.



Triangle Borea оснащаются фирменными твитерами EFS, помещёнными в специальные звуководы, запатентованными среднечастотниками с диффузорами из натуральной целлюлозы и инновационной системой демпфирования DVAS (такие же применяются в моделях High End серии Esprit Ez) и басовыми драйверами с диффузорами из стекловолокна.