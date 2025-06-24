Shanling: CD – это снова круто

24.06.2025 21:21

Интереснейшее устройство показала на выставке High End Munich компания Shanling. EC Zero T – гибридный (лампово-транзисторный) проигрыватель компакт-дисков со встроенным ЦАП, поддержкой Bluetooth 5.3 и усилителем для наушников High End класса.

Гибридный CD-плеер уже появился в продаже в США – по цене 649 долларов. Он оснащается модулем R2R ЦАП собственной разработки, двумя лампами JAN6418 и усилителем для наушников. Размер достаточно мал, чтобы устройство можно было положить в сумку. Учитывая, какое количество компакт-дисков было приобретено аудиофилами во всём мире – и то, насколько лучше они звучат по сравнению с Hi-Res записями, которыми наша реальность «кормит» современных поклонников стриминга – появление такого дивайса не вызывает удивления. Хотя на самом деле, конечно, вызывает…

Чтобы выбрать аналоговый ламповый выход или чистый цифровой сигнал, достаточно щёлкнуть переключателем. При использовании USB-C Shanling EC Zero T может служить внешним ЦАПом, поддерживающим поток до 768 кГц PCM и DSD512. Доступные варианты подключения: коаксиальный и оптический SPDIF выходы, 3,5-миллиметровый небалансный и 4,4-миллиметровый балансные выходы для наушников (330 мВт и 1220 мВт соответственно), вход USB-C DAC, Bluetooth 5.3 с поддержкой стриминга файлов высокого разрешения. Есть функция CD-риппинга.