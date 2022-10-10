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Sharp: взгляд в будущее


10.10.2022 08:07

 

 

В этом году компании Sharp исполняется 110 лет. К знаменательной дате приурочена серия выездных презентаций, на которых представители бренда делятся планами по развитию компании и выпуску новых моделей.

 

Sharp продолжит расширять ассортимент телевизоров; рост будет не только количественным, но и качественным, в частности, в течение ближайшего года появится новая серия MiniLED дисплеев. На второй квартал будущего года запланирован выпуск моделей XLED 300, 1000 и 2000 (серия XLED); в названии новинок отражена такая характеристика, как пиковая яркость (XLED 2000 = 2000 нит). «Трёхсотые» модели – на базе Android TV; 1000 и 2000 будут работать на поатформе Google TV. Поддержка Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos и DTS:X зависит от модели. Известно, что устройства будут оснащаться динамиками Harman Kardon (сейчас ими комплектуются фирменные ТВ серии EQ); так, в телевизорах XLED 2000 будет установлена аудиосистема конфигурации 2.1.2 с поддержкой Atmos.  

 

Специализированная аудиопродукция Sharp, выпуск которой ожидается в период 2022-2023, не так разнообразна. Интерес вызывает новая модель саундбаров, пока безымянная, с поддержкой иммерсивных форматов Dolby Atmos и DTS:X. Конфигурация драйверов, настроенных специалистами французской компании Devialet: 3.1.2. Sharp также предложит потребителям новый комплект акустики для телевизоров серии EQ, состоящий из сабвуфера и пары сателлитов. Начало продаж ожидается в третьем квартале будущего года. Ещё одним фирменным устройством, созданным в сотрудничестве с Devialet, станет напольная (но довольно компактная при этом) «колонка для вечеринок» Sumobox с трёхдюймовым твитером и басовиком диаметром 8 или 10 дюймов. Она будет выпускаться в двух вариантах, 120-ваттном и более мощном 200-ваттном (версия Pro). Ещё одно устройство из этой же категории – обновлённая акустическая система PS949 с микрофоном, LED-подсветкой и всевозможными звуковыми эффектами.

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